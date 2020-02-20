İzmir'deki kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan genç öldü - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tartıştığı B.A. (16) tarafından sokakta bıçaklanan ve İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alp Can Gülçiçek (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülçiçek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Konak ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada 24 yaşındaki Alp Can Gülçiçek, bıçakla ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmış, 16 yaşındaki şüpheli B.A. gözaltına alınmıştı.