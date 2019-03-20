Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Kazada 1 Kişi Öldü, 11 Kişi Yaralandı

İzmir'deki Kazada 1 Kişi Öldü, 11 Kişi Yaralandı

2 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, sola dönüş yapmaya çalışan otomobile yolcu minibüsünün çarptığı kazada Rafet Erhan (36) yaşamını yitirirken, bir ağır 11 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, sola dönüş yapmaya çalışan otomobile yolcu minibüsünün çarptığı kazada Rafet Erhan (36) yaşamını yitirirken, bir ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Üniversite Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri (DSİ) binası önünde meydana geldi. Balıkçılık yaptığı öğrenilen Rafet Erhan, yönetimindeki 45 HC 755 plakalı otomobille yolun soluna dönmek istedi. Bu sırada, arkadan gelen ve Bornova-Altındağ seferini yapan 35 M 8501 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Erhan'ın kullandığı otomobile çarpıp yaklaşık 30 metre sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 10 yaralı ile otomobil sürücüsü Rafet Erhan ve yanındaki Hasan Özterlikçi (60) sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Erhan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Özterlikçi'nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Minibüsteki yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Minibüs şoförü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:24 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi İstanbul'da Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:31:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Kazada 1 Kişi Öldü, 11 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]