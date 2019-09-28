Son Dakika Haberleri: İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

51 dakika önce

İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandıANKARA - İzmir'de görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - İzmir'de görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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