İzmir'deki Kazanın Ateşi Bursa'ya Düştü
1 saat önce
Bursalı motosiklet sürücüsü İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Bursalı motosiklet sürücüsü İzmir
'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kaza sabah saatlerinde Konak
ilçesinde meydana geldi. Balçova
yönüne seyreden Mert Barut (29) yönetimindeki motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde park halindeki Erman G.'ye ait otomobile çarptı.
Kazada ağır yaralanan Barut, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldarıldı. Ancak genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Barut'un cenazesi Osmangazi
ilçesi Gençosman Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından defnedildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:34 Kaynak: İHA
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