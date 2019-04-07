Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Kazanın Ateşi Bursa'ya Düştü

İzmir'deki Kazanın Ateşi Bursa'ya Düştü

1 saat önce

Bursalı motosiklet sürücüsü İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'deki Kazanın Ateşi Bursa'ya Düştü, System.String[]
Bursalı motosiklet sürücüsü İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Balçova yönüne seyreden Mert Barut (29) yönetimindeki motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde park halindeki Erman G.'ye ait otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan Barut, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldarıldı. Ancak genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Barut'un cenazesi Osmangazi ilçesi Gençosman Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından defnedildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:34 Kaynak: İHA

Bursa, İzmir, 3. Sayfa
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