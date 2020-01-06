İzmir'deki kırsal bölgelerde hayvanlara uyuz aşısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki kırsal bölgelerde hayvanlara uyuz aşısı - Son Dakika

İzmir'deki kırsal bölgelerde hayvanlara uyuz aşısı

6 saat önce

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuz vakalarına karşı kırsal bölgelerdeki hayvanlara uyuz aşısı yaptı.

İzmir'deki kırsal bölgelerde hayvanlara uyuz aşısı, System.String[]

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuz vakalarına karşı kırsal bölgelerdeki hayvanlara uyuz aşısı yaptı.


Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kırsal alanda yaşayan sokak hayvanları için bir çalışma başlattı. Ekipler, hayvanlara uyuz aşısı yaparak önlem aldı. Ulaşılabilen hayvanlara enjeksiyon yöntemiyle önlem alan ekipler, ulaşamadıkları hayvanlara yönelik ise daha kolay ve etkili olan tablet yöntemiyle ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla, vakaların önemli ölçüde azaltılmasını sağladığı belirtildi.


Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Buradaki uygun koşullar hayvanseverler için cazibe olsa da gözle görülür bir yoğunluk oluşturuyor ve bu da bu vakaların Buca'da çok olduğu algısını oluşturuyor. Bütün bunlara rağmen belediyemiz her yıl düzenli projeksiyonlarla bu hastalıklara karşı savunma mekanizması görevi gören tablet alımlarını ve dağıtımlarını artırıyor" dedi. - İZMİR

Buca Belediyesi, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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