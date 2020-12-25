Konteyner kentin "ilk bebeği" dünyaya geldi - Son Dakika

Konteyner kentin "ilk bebeği" dünyaya geldi

25.12.2020 11:45

İzmir'deki depremde 7 aylık hamile olan ve evleri ağır hasar gördüğü için AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kente taşınan Suriyeli genç kadının "Adnan" ismini verdiği çocuğu, geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu.

HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'deki depremde 7 aylık hamile olan ve evleri ağır hasar gördüğü için AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kente taşınan Suriyeli genç kadının "Adnan" ismini verdiği çocuğu, geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu.

Ömer Abud ile Nura Ahmed çifti, 3 yıl önce ülkeleri Suriye'deki iç savaştan kaçarak yeni bir hayat kurma hayaliyle İzmir'e yerleşti.

Çiftin, Bayraklı Çiçekli Mahallesi'nde oturduğu ev, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Bir süre çadırda kalan aile, AFAD tarafından Bayraklı'da kurulan geçici barınma merkezine taşındı.

Hamileliğinin son bir ayını geçici barınma merkezinde yakınlarının desteğiyle geçiren 20 yaşındaki Nura Ahmed, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlıklı bir şekilde ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

"Adnan" ismini verdikleri bebekleriyle geçici barınma merkezine dönen aileyi, Türk Kızılay ekipleri kaldıkların konteynerde ziyaret etti. Aileye içerisinde bebek kıyafeti ve yiyecek bulunan bir sepet armağan eden görevliler, bir süre Adnan bebeği sevdi.

"Bebeğim, geçici barınma merkezinin en küçük konuğu oldu"

Nura Ahmed, AA muhabirine, ailecek, yaşamlarının en mutlu günlerini Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.

Depremi eşi ve çocuğuyla evinde geçirdiğini anlatan Ahmed, "Depremde çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Evimiz yıkılacak diye çok korktum. 7 aylık hamileydim. Eşimin desteğiyle evden çıkabildim. Sonra buraya yerleştik. Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. AFAD olsun Türk Kızılay olsun hep yanımızdaydı. Bu süreçte bebeğimi kaybetmekten korktum ama Allah'a şükür onu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdim ve kucağıma aldım. Şimdi çok mutluyum. Bebeğim, geçici barınma merkezinin en küçük konuğu oldu. İnşallah bundan sonra her şey bizim ve bebeğimiz için güzel olur."

Ömer Abud ise Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye bize hep sahip çıktı. Savaştan kaçarak geldik. Sonra deprem oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı, bu sefer de bizi geçici barınma merkezine yerleştirdiler. Ben bu süreçte bir baba olarak hem eşimi hem de bebeğimi kaybetmekten çok korktum. Allah'a şükürler olsun, Adnan'ı sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Artık o kötü günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

"Adnan bebek, İzmir depreminin ardından açan bir çiçek gibi oldu"

İzmir Genç Kızılay Başkanı Doruk Can Mutlu da depremin yaşandığı ilk gününde bu yana depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Türk Kızılayın çalışmalarına geçici barınma merkezinde de devam ettiğini belirten Mutlu, "Adnan bebeğin annesi hamileliğinin son ayını burada bizim yanımızda geçirdi. Çok şükür bebeğimiz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebeğimiz geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu. Adnan bebek, İzmir depreminin ardından açan bir çiçek gibi oldu. Türk Kızılay ve gönüllüleri olarak ailenin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konteyner kentin ilk bebeği dünyaya geldi
Konteyner kentin ilk bebeği dünyaya geldi
Konteyner kentin ilk bebeği dünyaya geldi
Konteyner kentin ilk bebeği dünyaya geldi

Suriyeli, İzmir, Türk, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konteyner kentin 'ilk bebeği' dünyaya geldi - Son Dakika


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