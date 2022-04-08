İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika
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İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı

08.04.2022 14:31
İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde defalarca bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak cinayetinin zanlısı suç aletiyle birlikte yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde defalarca bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak cinayetinin zanlısı suç aletiyle birlikte yakalandı. Zanlının, eşi ile birlikteliği olduğu için Kıvrak'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokakta bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre yaşlı annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Arif Kıvrak (50) ile evine gelen Nuri T. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Nuri T., yanında getirdiği bıçakla Arif Kıvrak'ı 15 yerinden bıçakladı.

Yaşlı annenin feryadı ertesi gün duyuldu

Olayın yaşandığı esnada, evde olduğu öğrenilen Arif Kıvrak'ın annesi Emine Kıvrak, iddiaya göre sesini duyurmaya çalışsa da gece boyunca duyan olmadı. Ertesi gün saat 14.00 sıralarında yaşlı kadının sesini komşusu R.A. duydu. R.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen olayda hayatını kaybeden Arif Kıvrak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İnşaat taşımacılık işi ile uğraştığı öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği cinayet ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşadığı dairede incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arif Kıvrak'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde bölgedeki bir güvenlik kamerasında kimliği belirlenen zanlının Nuri T. olduğu tespit edildi. Nuri T., yakınlardaki bir parkta suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayette köpek detayı

Öte yandan cinayetle ilgili Arif Kıvrak'ın annesi Emine Kıvrak'ın ilk ifadesinde, zanlı Nuri T.'nin olay yerine bir köpek ile geldiğini gördüğünü, daha önce de birkaç kere gördüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, Emine Kıvrak'ın ifadesi doğrultusunda bölgeye bir köpekle gelen kişinin takip edilmesiyle zanlının yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Katil zanlısı parkta otururken yakalandı Katil zanlısı parkta otururken yakalandı Defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybetti Defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Karabağlar, Cinayet, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika


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