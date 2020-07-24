İzmir'deki korkutan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'deki korkutan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'deki korkutan orman yangını kontrol altına alındı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan, TOKİ evleri üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İzmir'deki korkutan orman yangını kontrol altına alındı İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan, TOKİ evleri üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkili olduğu yangına 3 helikopter, 14 arazözle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın, akşam saatlerinde TOKİ evleri üst kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 14 arazöz ve 3 helikopterle yangına müdahale ederken, rüzgarında etkili olduğu yangın, ekiplerce uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, orman yangınını idari yönetim helikopterlerinden yönettiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 08:43

Kaynak: İHA

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