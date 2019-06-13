Son Dakika Haberleri: İzmir'deki korkutan yangın havadan görüntülendi
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İzmir'deki korkutan yangın havadan görüntülendi

7 saat önce

İzmir'deki korkutan yangın havadan görüntülendiİZMİR(İHA)- İzmir'in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'deki korkutan yangın havadan görüntülendi
İZMİR(İHA)- İzmir'in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir vatandaşta dumandan etkilendi. Yangın bölgesi havadan görüntülendi.
İzmir'deki korkutan yangın havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Balçova, İzmir, 3. Sayfa
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