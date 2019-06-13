İzmir'deki korkutan yangın havadan görüntülendi
3 saat önce
İzmir'deki korkutan yangın havadan görüntülendi İZMİR(İHA)- İzmir'in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:19 Kaynak: İHA
'deki korkutan yangın havadan görüntülendi İZMİR(İHA)- İzmir'in Balçova
ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir vatandaşta dumandan etkilendi. Yangın bölgesi havadan görüntülendi.
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