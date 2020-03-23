İzmir'deki koronovirüs tedbirleri - Son Dakika
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İzmir'deki koronovirüs tedbirleri

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye olarak tüm kurumsal güçlerini yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için kullanacaklarını bildirdi.

İzmir'deki koronovirüs tedbirleri, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye olarak tüm kurumsal güçlerini yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için kullanacaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soyer, koronovirüs tedbirlerini görüşmek için ilçe belediye başkanlarıyla belediye meclis salonunda bir araya geldi.

Toplantıda belediye başkanları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyer, "Bu felaketten dayanışmayla çıkabiliriz. Birbirimize destek olmazsak bu felaket hepimizi daha fazla etkileyecek. Artık kriz belediyeciliğine geçiyoruz. Su, yol hizmetleri olarak bildiğimiz belediyecilik anlayışı şu an için ortadan kalkıyor. Bilimsel ve idari anlamda ortaya konulan kurallara uymak ve dayanışmamızı diri tutmak zorundayız. Bu hem yaptığımız hizmetlerin uyumunu hem de beraber çalışmamızı gerektiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal gücümüzü koronavirüs salgınıyla mücadele etmek üzere kullanacağız. Aynısını sizlerin de yapmanızı rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Soyer, İzmir Valisinin ve kaymakamların hizmetinde olduklarını, bir tasarruf genelgesi çıkardıklarını, zorunlu olmayan yatırımları erteleyeceklerini kaydetti.

Açıklamada ilçe belediye başkanlarının da pazar yerlerinin korunma koşulları, temizlik çalışmaları ve mali sorunlarla ilgili isteklerde bulunduklarına yer verildi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Eczacılar ve eczane çalışanları, İzmir Eczacı Odasının hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek 24 Mart Salı gününden itibaren toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binebilecek. Uygulamanın, ikinci bir talimata kadar devam edeceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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