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İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı - Son Dakika

İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı

20.06.2021 17:28

İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı Musluklarından akan suda kötü bir koku fark eden vatandaşlar: "Lağım ve kanalizasyon kokusu gibi bir koku var" "Çeşmeyi açtım;

İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı

Musluklarından akan suda kötü bir koku fark eden vatandaşlar:

"Lağım ve kanalizasyon kokusu gibi bir koku var"

"Çeşmeyi açtım; leş gibi kokuyor"

İZMİR - İzmir'in Buca ve Gaziemir ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren musluklardan akan yoğun kokulu şebeke suyu, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar akan sudaki kokunun kanalizasyon kokusuna benzediğini söylerken, bazıları da yıkanan çamaşırlarının üzerine yoğun kokunun sindiğini ifade etti.

Bu sabah saatlerinden itibaren İzmir'in birçok bölgesinde musluklardan akan şebeke suyundan yoğun kokular duyulmaya başlandı. Özellikle Gaziemir ve Buca ilçelerinin bazı mahallelerinde sulardan gelen yoğun koku, mahalleyi sardı. Kahvaltı esnasında gelen kötü kokular, vatandaşları da isyan ettirdi. Bazı vatandaşlar ilk başlarda doğalgaz kokusu duyduklarını söylerken, bazıları da musluklardan akan suların kanalizasyon kokusuna benzediğini ifade etti. Çamaşırlarını yıkayan vatandaşlar ise kokunun çamaşırlarının üzerine sindiğini söyledi.

"Lağım ve kanalizasyon kokusu gibi bir koku var"

Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde de yoğun koku şikayeti vardı. Mahalle sakini Ayşen Atılgan, sabah saat 10.30 sıralarında kahvaltı hazırlarken korkuyu fark ettiğini söyleyerek, "Çayı demledikten sonra içmeye başladık. Fakat çayın tadında garip bir tat vardı. Acaba çaydanlığın tabanında mı bir şey kaldı diye düşündüm. Daha sonra kalkıp çaydanlığın suyunu döktüm. Musluğu yeniden açtığımda kokunun olduğunu anladım. Ardından çamaşırlarımı çamaşır makinesinden çıkardım ve ipe sermeye çalışırken onlarda da koku olduğunu fark ettim. Hala çamaşırlarımın üzerinde koku var. Lağım ve kanalizasyon kokusu gibi bir koku var. 'Suyun içine bir şey mi karıştırdılar' diye düşündük. İçimizde bir korku oldu ama umarım böyle bir şey olmaz" dedi.

"Çeşmeyi açtım; leş gibi kokuyor"

Bir başka mahalle sakini Cemal Çağınay ise "Sabah uyandığımızda eşim, 'doğalgaz kokuyor galiba' dedi. Ben de o anda tereddüt ettim. Doğalgazı yeni bağlatmıştık kaçak olur mu diye düşündüm. Bahçeye çıktım, çocuklarım lağımların kokusu olduğunu söylediler. Çeşmeyi açtım; leş gibi kokuyor. Çayın tadının bozuk olma sebebini sonra anladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizim mahalle ile hiç ilgilenmiyor. Gelip görsünler. Bunu anlatmanın bir anlamı yok, yazık. Çoluk çocuk su içiyor. Ben de arıtma sistemi var ama olmayanlar ne yapacak? Zararlı mı zararsız mı bilmiyoruz. Bir şeyler yapmaları gerekiyor, bir çare bulunması lazım" diye konuştu.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Önder Bayındırlı da, sabah uyandıktan sonra yüzünü yıkarken ağır bir kokunun geldiğini belirterek, "Hemen şikayette bulunduk. Bina sakinlerinden de şikayet edenler oldu. Konuyla ilgili bir araştırma bekliyoruz. Kimyasal bir koku gibiydi. İlaçlama gibi bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yoğun kokulara sosyal medyadan da tepki yağdı. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tepki göstererek durumun kamuoyuna açıklayıcı bir şekilde aktarılmasını talep etti.

İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı
İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı
İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı
İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı

Gaziemir, Doğalgaz, İsyan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki kötü koku içme suyuna da bulaştı - Son Dakika


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