İzmir'deki kreş ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitim devam edecek - Son Dakika

İzmir'deki kreş ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin süreceği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre İl Hıfzısıhha Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının bakımında mağduriyet yaşanmaması için Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni bir karar aldı.

Karara göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve özel kreşler ile gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitim faaliyetleri devam edecek.

Faaliyetlerine izin verilen kreş ve bakımevleri, bağlı oldukları kaymakamlık veya taşra birimlerince Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirlenen kurallar çerçevesinde etkin şekilde denetlenecek.