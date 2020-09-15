İzmir'deki kumar operasyonunda 54 kişiye 188 bin lira para cezası - Son Dakika

İzmir'de bir depoda kumar oynadığı belirlenen 54 kişiye 188 bin 118 lira para cezası verildi.

Buca İlçe Jandarma Komutanlığı, 29 Ekim Mahallesindeki bir depoda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoya düzenlenen operasyonda kumar oynandığı belirlenen 54 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan toplam 188 bin 118 lira para cezası verildi.

M.T.İ, B.Ç, S.K. ve E.Ç. hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.