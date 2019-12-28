İzmir'deki kuyumcu soygunu zanlılarından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki kuyumcu soygunu zanlılarından 3'ü tutuklandı - Son Dakika

İzmir'deki kuyumcu soygunu zanlılarından 3'ü tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcuyu soyup iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra saklandıkları adreste yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'deki kuyumcu soygunu zanlılarından 3'ü tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcuyu soyup iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra saklandıkları adreste yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gediz Mahallesi'ndeki kuyumcuyu ve yakınını yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edilen R.A, B.A. ve H.A. tutuklandı, aracı kullanan H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Gediz Mahallesi'nde, 24 Aralık'ta kuyumcu dükkanına gelen biri kadın, maskeli 3 kişi, iş yeri sahibi Ufuk Atçı ile yakında iş yeri bulunan akrabası Filiz Taş'ı tabancayla yaraladıktan sonra altınları alıp kaçmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlıların ağaçlık alanda toprağa gömdükleri biri kurusıkı iki tabanca ile 34 altın bilezik bulunmuştu.

İzmir, Gediz, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Son Dakika Haberleri
17:36 Kampa giden sivas belediyespor takımı yolda kaldı - Son Dakika
17:35 Tokat'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika
17:31 Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı - Son Dakika
17:31 Sel felaketinde mağdur olanlara Türk Kızılay ve AFAD'dan yardım - Son Dakika
17:31 Vali Karaloğlu'ndan yılbaşında vatandaşlara 'alkollü trafiğe çıkmayın' uyarısı - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi - Son Dakika
16:51 Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki kuyumcu soygunu zanlılarından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]