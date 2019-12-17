İzmir'deki 'Las Tesis' gösterilerinde gözaltına alınanlar serbest - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki 'Las Tesis' gösterilerinde gözaltına alınanlar serbest - Son Dakika

İzmir'deki 'Las Tesis' gösterilerinde gözaltına alınanlar serbest

6 saat önce

Kadına yönelik şiddete karşı Şili'de kadınların başlattığı ve tüm dünyaya yayılan protesto içerikli dans 'Las Tesis' gösterileriyle ilgili İzmir'de gözaltına alınan 25 kişi serbest bırakıldı.

İzmir'deki 'Las Tesis' gösterilerinde gözaltına alınanlar serbest, System.String[]

Kadına yönelik şiddete karşı Şili'de kadınların başlattığı ve tüm dünyaya yayılan protesto içerikli dans 'Las Tesis' gösterileriyle ilgili İzmir'de gözaltına alınan 25 kişi serbest bırakıldı.


Kadına yönelik şiddete karşı Şili'de kadınların başlattığı 'Las Tesis' gösterileri İzmir'e taşınmış ve kadınlar geçtiğimiz pazar günü İzmir'de bir protesto gösterisi yapmıştı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen danslı gösteri 'Las Tesis'e katılan 25 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Kadınlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kısmı gösteri günü bir kısmı da daha sonra adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.


Emniyette ifadeleri alınan 25 kadın, daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltı alınan bazı kadınlar hakkında; PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önceden soruşturma yürütüldüğü belirtildi. - İZMİR

İzmir, Şili, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu
Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu

Son Dakika Haberleri
22:28 Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "İslam aleminin kültürel varlığını dünya sahnesine... - Son Dakika Haber
22:25 ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım öngören Savunma Bütçe Tasarısını 8'e karşı 86 oyla kabul etti - Son Dakika Haber
22:25 İngiltere Avam Kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı - Son Dakika Haber
22:25 Fransız Peugeot Citroen Grubu, İtalyan Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı - Son Dakika Haber
22:24 Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika Haber
21:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası "Gazetelerim emrinizdedir" dedi - Son Dakika Haber
21:02 Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki 'Las Tesis' gösterilerinde gözaltına alınanlar serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]