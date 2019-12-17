İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest - Son Dakika

İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest

6 saat önce

ŞİLİ'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestonun benzerini pazar günü İzmir'de yapan gruptan haklarında gözaltına kararı verilen 25 kadın, emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest, System.String[]

ŞİLİ'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestonun benzerini pazar günü İzmir'de yapan gruptan haklarında gözaltına kararı verilen 25 kadın, emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Şili'de kadın örgütünün kadına yönelik şiddete tepki göstermek için başlattığı ve sonrasında dünyanın birçok noktasına yayılan danslı gösteri, İstanbul ve Ankara gibi şehirler ile birlikte Pazar günü İzmir'de de yapıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen danslı gösteriye katılan 25 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Kadınlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir kısmı gösteri günü  bir kısmı da daha sonra adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 20 kadının, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada, gözaltı kararı verilen birçok kadın hakkında, PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önceden soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.


İzmir, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı
13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:39 Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'-2... - Son Dakika
21:38 (Görüntülü) (Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ... - Son Dakika
21:32 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika
21:32 Balıkesir yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Son Dakika
21:28 Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı - Son Dakika
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]