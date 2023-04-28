İzmir'de alevlere teslim olan lüks dairelerin "akıllı ev" ibaresiyle satışa sunulduğu ilanlara rastlandı - Son Dakika
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İzmir'de alevlere teslim olan lüks dairelerin "akıllı ev" ibaresiyle satışa sunulduğu ilanlara rastlandı

28.04.2023 10:33

İzmir Narlıdere'de bulunan 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde meydana gelen yangın 7. saatte söndürülürken, sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara, herkesi kahretti. Öte yandan, küle dönen milyonlarca liralık dairelerle ilgili ortaya çıkan bir detay ise büyük yankı uyandırdı. Bir emlak sitesindeki ilanlarda, dairelerin "akıllı ev" statüsünde satışa çıkarıldığı görüldü.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart isimli lüks sitede saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

'Akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan İzmir'deki lüks daireler ilk yangında küle döndü

7. SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çalışmaların 7. saatinde kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

'Akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan İzmir'deki lüks daireler ilk yangında küle döndü

YANGININ VAHAMETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Saatlerce devam eden yangında neredeyse tüm daireler küle döndü.

'Akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan İzmir'deki lüks daireler ilk yangında küle döndü

DAİRELER "AKILLI EV" İÇ ÖZELLİĞİYLE SATIŞA SUNULUYOR

Milyonlarca liraya satılan lüks dairelerle ilgili ortaya çıkan bir detay ise büyük tartışma yarattı. Bir emlak sitesinde yayınlanan ilanlarda, Folkart isimli sitedeki dairelerin "Akıllı ev" statüsünde ve 4+1 bir dairenin 20 milyon TL'ye yakın ücretlerle satışa sunulduğu görüldü.

'Akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan İzmir'deki lüks daireler ilk yangında küle döndü
YORUMLAR (3)
  • HERO: Her önüne gelen inşaat sektörüne girebiliyor, ülkede yeterlilik belgesi yada denk üniversite mezunluğu filan aranmadığı için yapılan her iş kalitesiz. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Kzk : İzmirin içler acısı hali, itfaiyesi bile yeterli değil Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Folkart Towers, Narlıdere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de alevlere teslim olan lüks dairelerin 'akıllı ev' ibaresiyle satışa sunulduğu ilanlara rastlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de alevlere teslim olan lüks dairelerin "akıllı ev" ibaresiyle satışa sunulduğu ilanlara rastlandı - Son Dakika
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