İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart isimli lüks sitede saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
Çalışmaların 7. saatinde kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Saatlerce devam eden yangında neredeyse tüm daireler küle döndü.
Milyonlarca liraya satılan lüks dairelerle ilgili ortaya çıkan bir detay ise büyük tartışma yarattı. Bir emlak sitesinde yayınlanan ilanlarda, Folkart isimli sitedeki dairelerin "Akıllı ev" statüsünde ve 4+1 bir dairenin 20 milyon TL'ye yakın ücretlerle satışa sunulduğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de alevlere teslim olan lüks dairelerin 'akıllı ev' ibaresiyle satışa sunulduğu ilanlara rastlandı - Son Dakika