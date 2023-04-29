İzmir'deki lüks sitedeki büyük yangında kundaklama ihtimali araştırılıyor - Son Dakika
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İzmir'deki lüks sitedeki büyük yangında kundaklama ihtimali araştırılıyor

29.04.2023 20:31

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede çıkan ve ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Olay yeri inceleme ekipleri de bugün yangında kundaklama ihtimaline karşı sitede çalışma başlattı.

Narlıdere ilçesinde 27 Nisan saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı. Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi.

İzmir'deki lüks sitedeki büyük yangında kundaklama ihtimali araştırılıyor

YANGIN 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, dün saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'deki lüks sitedeki büyük yangında kundaklama ihtimali araştırılıyor

KUNDAKLAMA İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de bugün sitede yangında kundaklama ihtimaline karşı çalışma yaptı. Ekipler, tüm daireleri tek tek kontrol etti. İnceleme çalışmalarının yarın da süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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