İzmir'deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi

7 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir markette, üzerine sahte bandrol yapıştırılmış 17 şişe viski ele geçirildi.

İzmir'deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir markette, üzerine sahte bandrol yapıştırılmış 17 şişe viski ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim için Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde A.D. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı bir marketi kontrol etti. Bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bandrollü Ürün İzleme Sistem Cihazı (BÜİS) ile yapılan kontrollerde, söz konusu markette 17 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollü içkilere el konulurken market işletmecisi A.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
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