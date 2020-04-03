İzmir'deki mesleki eğitim merkezinde günde 5 bin maske üretiliyor - Son Dakika

İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi, yeni tip koronavirüsle mücadeleye günde ortalama 5 bin maske üreterek katkı sunuyor.

Bornova ilçesinde bulunun merkezde giyim öğretmenleri, aile birliği üyeleri ve öğrencilerden oluşan gönüllüler 10 gün önce maske üretimine başladı.

Yaklaşık 15 kişinin çalıştığı merkezde günlük 5 bin tek kullanımlık maske üretiliyor. Maskeler ağırlıklı olarak kamu kurumlarına gönderiliyor.

Merkez müdürü Cüneyt Yavuz, yeni tip koronavirüsle mücadale için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Üretilen ürünlerin hijyen kurallarına riayet ederek hazırlandığını vurgulayan Yavuz, "Günde ortalama 5 bin maske üretiyoruz. Elimizden geldiği müddetçe sonuna kadar üretim yapacağız. Burada üretilen maskeleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, üniversitelerimize ve belediyelerimize gönderiyoruz. Mücadelede bizler de varız." dedi.

Çalışanların gönüllü olarak mesai harcadığını ifade eden Yavuz, desteklerinden dolayı Bornova Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi yönetimine teşekkür etti.