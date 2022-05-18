İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor - Son Dakika
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İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor

18.05.2022 10:27
İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde 20 Mayıs'ta tek yön uygulamasının başlayacağı bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde 20 Mayıs'ta tek yön uygulamasının başlayacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği, caddenin 16. Sokak Kavşağı (Depo Kavşağı) ile 99/1 Sokak Kavşağı (Küçükyalı Kavşağı) arasında kalan kısmında Sabancı Kültür Merkezi istikametine doğru tek yön uygulamasına geçilecek.

Uygulama, 20 Mayıs Cuma günü saat 07.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'nde tek yön uygulamasına geçiliyor - Son Dakika
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