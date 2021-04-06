İzmir'deki mobilya fuarı pandemi sürecinde açılan ilk fiziki fuar oldu

MODEKO 2021 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Fuar İzmir'de başladı. Pandemi tedbirleri alınarak yapılan MODEKO'nun salgın sürecindeki ilk fiziki fuar olduğuna dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu sıkıntılı süreçte hedefimizden hiç şaşmadan fuarlarımızı dijital ortama taşıdık" dedi.

Türkiye mobilya sektörüne ve İzmir ekonomisine önemli katma değer sağlayan MODEKO 2021 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı başladı. "Güvenli Fuar Alanı" belgeli Fuar İzmir'de yapılan açılış töreninin ardından, 300'e yakın katılımcısıyla konuklarını ağırlamaya başladı.

İlk fiziki fuar

Pandemi sürecindeki ilk fiziki fuarın açıldığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuara Orta Doğu, Balkanlar, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri dahil pek çok ülkeden profesyonel ziyaretçi ve alım heyetinin geleceğini belirtti.

Sektörün ciddi kayıplar yaşamasına karşın, 'fuarlar kenti İzmir' hedefinden vazgeçmediklerini söyleyen Başkan Soyer, "Pandemi süreci boyunca dünyanın hiçbir yerinde fiziken gerçekleşemeyen fuarlar nedeniyle, sektör ciddi kayıplar yaşadı. Sektörün kayıplarını azaltmak, fuarcılığı yeniden canlandırmak adına fuarlarımızı dijital ortama taşıdık. İZFAŞ şirketimiz tarafından tamamı özgün ve İzmirli yazılımcıların geliştirdiği dijital altyapımız sayesinde, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir'in, üç boyutlu modellemesi, bir sanal platforma dönüştürüldü. Böylece kendi alt yapımız ile Olivtech, Ekoloji İzmir ve 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nı, sanal ortamda gerçekleştirdik. Bu sayede, ülke ve İzmir ekonomisine katkı sağladık. Covid-19 salgını ile ilgili Fuar İzmir'de her türlü sağlık önlemini aldığımız MODEKO 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nın tüm bu yönleriyle, İzmir'e ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Pandemiye rağmen 32. kez MODEKO'yu açtıklarına dikkat çeken Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen de, "Tüm katılımcılar şartlarını zorlayarak fuarımızda yer aldılar. 2020'de biz fuarı yaptık ve hemen pandemi süreci başladı, kapattık. Bu sene de başlıyoruz" dedi.

300'e yakın katılımcı

Sektörün en prestijli 300'e yakın markasının yer aldığı MODEKO 2021 Fuarında, yerli ve yabancı ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı. Fuara; Orta Doğu'dan Lübnan, Katar, Umman, Irak, Suriye, Dubai, Filistin, Libya ve Sudan'dan alım heyetlerinin geleceği, yine balkan ülkelerinden; Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ile Rusya ve Türki Cumhuriyetleri dahil birçok ülkeden gelecek ziyaretçi ve alım heyetinin fuar alanında olacağı belirtildi.

Aydın, Manisa, Muğla, Antalya, Adana ve Ankara başta olmak üzere çevre il ve bölgelerden de mobilya ihtiyacını karşılayacakların fuara katılması bekleniyor.

Öte yandan fuarda, sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması, hijyen malzemeleri dağıtımı, maske temini, giriş güvenliği gibi tüm sağlık önlemleri alındı.

MODEKO'nun açılış töreni ayrıca; Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, sektör ile ilgili odaların başkan ve temsilcileri, sektör profesyonelleri ile yurt dışından fuara gelen satın almacılar katıldı. - İZMİR