İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İzmir'de naylon fatura düzenleyerek devleti zarar uğrattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki naylon fatura operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'de naylon fatura düzenleyerek devleti zarar uğrattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin şirket kurarak faaliyet olmadan naylon fatura düzenleyecekleri ve piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Konak ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce, farklı şirket isimleri adına düzenlenen yaklaşık 10 milyon lira değerinde naylon fatura ile 18 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, 17 kaşe, 3 bilgisayar, 3 flash bellek ve 1 yazıcı ele geçirildi.


Gözaltına alınan E.Ö, İ.K, A.H. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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