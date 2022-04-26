İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI - Son Dakika
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İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI

26.04.2022 13:27

İZMİR'in Bornova ilçesinde daha önce de birçok kez operasyon düzenlenen binaya, yine kumar baskını yapıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde daha önce de birçok kez operasyon düzenlenen binaya, yine kumar baskını yapıldı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye, toplam 90 bin 950 TL para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde, daha önce kumar oynandığı için birçok kez operasyon düzenlenen binada yine kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 22 Nisan'da operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye, 90 bin 950 TL para cezası kesildi. İşletme mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan birçok malzemeye de el konuldu. İşletme sahibi Ö.T. hakkında, 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Daha önce yapılan baskında, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Kolpaçino' filminden alınan bazı fotoğrafların "İçerisi şampiyonlar ligi gibi, pırlantacılar, galericiler, İzmir'in tüm elit insanları burada? repliğiyle kumarhanenin duvarlarına asıldığı görülmüştü.

İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI
İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI
İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI
İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI
İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI - Son Dakika
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