İzmir'deki öğrenci yurdunda karantina süresi dolan 87 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Yurt bahçesinde çalınan müzik eşliğinde sosyal mesafe gözeterek dans eden yurt çalışanlarına, karantinada olanlar odalarının balkonlarından eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hanzade Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlara, Orman Genel Müdürlüğü görevlileri çam fidanı hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan 'dan Türkiye 'ye getirilerek İzmir 'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 87 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

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