İzmir'deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi - Son Dakika

İzmir'deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi

6 saat önce

Ankara ve Diyarbakır'da şırınga şeklinde çikolatan meydana gelen ölümlerin ardından harekete geçen zabıta ekipleri, İzmir'in Aliağa ilçesindeki okul kantinlerinde denetime çıktı.

İzmir'deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi, System.String[]

Ankara ve Diyarbakır'da şırınga şeklinde çikolatan meydana gelen ölümlerin ardından harekete geçen zabıta ekipleri, İzmir'in Aliağa ilçesindeki okul kantinlerinde denetime çıktı.


Ankara ve Diyarbakır'da meydana gelen olayda, şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmişti. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. İlçe genelinde eğitim-öğretim veren okulların kantinlerine denetim yapan ekipler, okullarda şırınga çikolata satılıp satılmadığını kontrol etti.


Ayrıca ekipler, kantinlerde; hijyen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, gıda maddesi ürünlerin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemler, haşere ve kemirgenler, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri gibi bir çok konuda denetim yaptı.


Çocukların sağlığı ve huzuru için kontrol ve denetimlere devam edeceklerini ifade eden Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Son günlerde ülkemizin gündemine gelen ve çocuk ölümlerine sebep olan şırınga çikolata gibi ürünlerin ilçemizdeki okul kantinlerinde öğrencilere satışının önlenmesi için Aliağa Belediyesi Zabıtası olarak çalışıyoruz. Kantin sorumluları ve çalışanlarına gerekli hijyen kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyoruz. Yaptığımız denetim ve kontroller sonucunda eksik görülen konularda yasal işlem başlatıyoruz" dedi. - İZMİR

Zabıta, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha! Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti

Son Dakika Haberleri
15:56 Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
15:55 MSB: Resulayn'da 12 kilogramlık iki tüp imha edildi - Son Dakika
15:52 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı - Son Dakika
15:51 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Sosyal Medya'nın obezite üzerine etkileri" konferansı... - Son Dakika
15:50 Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm protesto edildi - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 15:58:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]