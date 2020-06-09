İzmir'deki okullar sınava hazır - Son Dakika

İZMİR Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sırasında alınacak koronavirüs önlemleri kapsamında, 257 bin 994 maske dağıtılacağı öğrenildi.

Orta öğretim 8'inci sınıf öğrencilerinin 20 Haziran'da gireceği LGS'de, bu yıl koronavirüs nedeniyle oldukça sıkı önlemler alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tedbirler üzerine harekete geçen İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü de sınav günü için sıkı tedbirler aldı. 30 ilçede bulunan 641 okulda 69 bin 416 öğrencinin gireceği sınav, 4 bin 929 salonda yapılacak. Salonlarda öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre oturtulacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav günü 257 bin 994 maske ve 6 bin 440 siperlik dağıtılacağı açıklandı. Öğrenciler ve gözetmenlerin sağlığı için salonlar bin 935 litre yüzey dezenfektanıyla temizlenirken, okullara da toplam 6 bin 442 litre de el dezenfektanı konuldu.

HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI'

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için tüm önlemlerin alındığını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Öğrencilerimizin 20 Haziran'da katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için tüm okullarda hazırlıklarımızı tamamladık. Sınav binaları ve salonları sterilize edilerek maske ve el dezenfektanları temini tamamlandı. Salonlarımız sosyal mesafeye uygun olarak düzenleniyor. Öğrencilerimizin, velilerimizin, idareci ve öğretmenlerimizin içi rahat olsun sınav sürecinin başından sonuna kadar büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz. Geleceklerine yön vermek adına yıl boyunca büyük bir azim ve özveriyle çalışarak bir üst eğitim kademesine geçmek üzere 20 Haziran'da sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencilerimize başarılar diler, sınavda görev alacak yönetici ve öğretmenlerimize muvaffakiyetler temenni ederim" dedi.