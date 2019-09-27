İzmir'deki operasyonda onlarca litre sahte içki ele geçirildi

Sahte içki imalathanesine şok baskın

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, sahte içki imalathanesine yapılan baskında onlarca litre sahte içki polis operasyonuyla ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Bornova ilçesi Pınarbaşı'nda sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, imalathaneye baskın yaptı. Operasyonlarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Aramalarda; 400 sişe rakı, votka, viski olmak üzere bandrolsüz sahte içki, plastik tanklarda 520 litre açık sahte viski ve rakı, bin adet boş şişe, iki adet 300 litre kapasiteli plastik tank, 450 adet şişe kapağı, 29 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 15 bin adeta şişe etiketi ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelere el konuldu.

Polis, olayla ilgili Yalçın D. ve Nadir A.'yı gözaltına aldı. Sorgularının ardından iki kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.