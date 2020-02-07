İzmir'deki operasyonlarda FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ağır darbe vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki operasyonlarda FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ağır darbe vuruldu - Son Dakika

İzmir'deki operasyonlarda FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ağır darbe vuruldu

6 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 3 operasyonda 214 kişi tutuklandı.

İzmir'deki operasyonlarda FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ağır darbe vuruldu, System.String[]

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 3 operasyonda 214 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Ülke genelinde ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında 228 muvazzaf asker ile darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi 14 kişinin de bulunduğu 397 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Kasım ve 20 Aralık 2019 ile 14 Ocak tarihlerinde düzenledikleri 3 operasyonda toplam 357 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 214'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 45'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten, 88 kişi de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Delil durumu ve sağlık durumları nedeniyle 6 ve operasyon tarihleri öncesinde diğer birimlerce haklarında işlem yapılması nedeniyle de 4 şüpheli salıverildi.

Güvenlik güçleri, yakalama kararı bulunan 40 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan FETÖ'ye yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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