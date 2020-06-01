İzmir'deki organize suç örgütü davasında 38 kişi hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirtilen Binali Camgöz liderliğindeki yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Camgöz'ün Ağustos 2019'da Gürcistan'ın Batum şehrine gittikten sonra oradan örgüt mensuplarına verdiği talimatlarla örgüt eylemlerine hız kazandırdığı belirtildi.

Camgöz'ün talimatları ile "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs" suçlarının örgüt elemanları tarafından, emir komuta zinciri içinde işlendiğinin ifade edildiği iddianamede, alacak tahsili ic¸in de baskı, cebir ve s¸iddet eylemlerinin gerc¸ekles¸tirildiği öne sürüldü.

İddianamede sanıkların işledikleri iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında C¸igˆli Belediye Bas¸kan Yardımcısı Ali Rıza Koc¸er'in 11 Ocak'ta silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirildi.

Silahlı saldırıyla ilgili Binali Camgöz'ün de bulunduğu 8 sanık hakkında "kis¸inin yerine getirdigˆi kamu go¨revi nedeniyle kasten öldu¨rmeye tes¸ebbu¨s", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlamaları iddianamede yer aldı.

İddianamede ayrıca, bir sanayi sitesinde iş yeri bulunan Turgut K'nin vurulması, Karşıyaka'da bir bar sahinin vurulması, bir taksi durağında gerçekleşen silahla yaralama olayıyla ilgili suçlamalar da bulunuyor.

Pandemi nedeniyle ilk duruşması dosya üzerinden inceleme olarak yapılan ve 10 Ağustos'a ertelenen davada toplam 38 sanık, "suc¸ is¸lemek amacıyla kurulan örgu¨te üye olmak", "kasten yaralamaya tes¸ebbu¨s", "kasten öldu¨rmeye tes¸ebbu¨s", "mala zarar verme", "Ates¸li Silahlar ve Bıc¸aklar ile Digˆer Es¸yalar Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek", "silahla yagˆmaya tes¸ebbu¨s" gibi çeşitli suçlardan hakim karşısına çıkacak.