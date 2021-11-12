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İzmir'deki organize suç örgütü davasında 54 kişinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

İzmir'deki organize suç örgütü davasında 54 kişinin yargılanmasına devam edildi

12.11.2021 17:19
İzmir'deki organize suç örgütü davasında 54 kişinin yargılanmasına devam edildi

İzmir'de organize suç örgütüne yönelik dava kapsamında 54 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de organize suç örgütüne yönelik dava kapsamında 54 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 12'si tutuklu 54 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmaya katılmadı.

Başkan Gürbüz'ün avukat Soner Akgül, müvekkilinin bu davanın mağduru olduğunu savundu.

Gürbüz'ün olayla ilgisi olmadığını öne süren Akgül, şunları kaydetti:

"Tüm dosyayı bir bütün olarak ele alıp bu dosyayı yargılamanız lazımdı. Ancak sürekli vakalar geliyor birleştirme talepleri oluyor. Bunun sonunun geleceğini düşünmüyoruz dosyada toplanan sonuçlanan vakalar var, iş yükünün sonlandırılması için tefrik edilmesi gerekiyor. Müvekkilimle ilgili hiçbir somut delil bulunmadan bir iddianame düzenlendi. Müvekkilimle ilgili suçlamaya yeter hiçbir konu yok dosyada."

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını almasının ardından, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine, firari Binali Camgöz'ün yakalanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirilmişti.

Toplam 38 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek", "silahla yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Müşteki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmişti.

Yurt dışında olduğu belirtilen suç örgütü elebaşı Binali Camgöz, firari olarak aranıyor.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Fatih Gürbüz, İzmir, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki organize suç örgütü davasında 54 kişinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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