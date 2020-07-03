İzmir'deki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı (2) - Son Dakika

İzmir'deki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı (2)

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da arazözlerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalı devam eden yangın, ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili oldu.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 01:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı (2) - Son Dakika

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