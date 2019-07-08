Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'deki orman yangını

52 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaklaşık 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki orman yangını, System.String[]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaklaşık 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kavakdere Barajı'nın üst kısmındaki ormanlık alanındaki yangına ilişkin gözaltına alınan K.A. (28) ile M.K'nin (34) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin verdikleri ilk ifadelerinde, "suçlarını kabul ettiklerini, pişman olduklarını, pazar günü K.A'ya ait bağ evlerini gittiklerini, mangal yaktıklarını, evin içine girdikten sonra dışarıya çıktıklarında mangal ateşinin ormana sıçradığını gördüklerini ve söndürmeye çalıştıklarını" söylediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Seferihisar, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı 58 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz siyah mayolu plaj pozuyla yıllara meydan okudu Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 17:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]