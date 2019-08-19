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İzmir'deki orman yangını

42 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle Seferihisar ilçesi Eski Orhanlı Mahallesi'nin ardından Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinin bir bölümü boşaltıldı.

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İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle Seferihisar ilçesi Eski Orhanlı Mahallesi'nin ardından Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinin bir bölümü boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, havanın kararmasının ardından helikopterle sürdürülen söndürme çalışmalarına ara verildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 60 arazözle yangına müdahalesi ise sürüyor.
Eski Orhanlı'nın ardından Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinin bir bölümünün boşaltılması yönünde anons yapıldı. Bölgedeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediyesine ait otobüslerle tedbir amacıyla Menderes'e götürüldü.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar bölgeye gelerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan yangının halen devam ettiğini belirtti.
Bahçecik'in yaklaşık 100 haneli bir mahalle olduğunu aktaran Kayalar, "Yangın buraya çok yaklaştı. Tedbir amacıyla, Kaymakamlık emriyle boşaltıyoruz. Menderes ve Büyükşehir Belediyesinden araç tahsis ettik. Hepsi bekliyor. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor salonumuzu açtık, Menderes Belediyemiz açık, kafeteryamız da sabaha kadar açık olacak. Vatandaşlarımızı bu gece ağırlayacağız." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Zekiye Şahbazoğlu ise ormandaki hayvanların yangında can verdiğini ifade ederek, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Jandarma ekiplerinin kendisini mahalleden çıkardığını anlatan Şahbazoğlu, "Şükür Allah'a. Ama elimizden gelen bir şey yok. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. 72 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim." dedi.
Bahçecik, Menderes, Orhanlı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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