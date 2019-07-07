Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altında
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altında

1 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altında, System.String[]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangın kısmen kontrol altına alındı.
Seferihisar ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yangına ilk müdahale 11 helikopter, 10 dozer ve 54 arazöz ile yapılırken havanın kararmasıyla birlikte yangını söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zaman zaman güçleştirirken yangın kısmen kontrol altına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
Seferihisar, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi! İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 01:24:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]