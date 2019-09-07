İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:18 Kaynak: İHA
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Urla ilçesinde bulunan Azmak Koyu yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri müdahale etti. Ekiplerin yoğun gayretleriyle yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
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