Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

37 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Urla ilçesinde bulunan Azmak Koyu yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri müdahale etti. Ekiplerin yoğun gayretleriyle yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

(Tolga Tahçı/İHA)

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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