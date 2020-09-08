İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter havadan, 4 arazözde karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. - İZMİR