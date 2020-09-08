İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Çam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.