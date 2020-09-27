Son dakika haberleri... İzmir'deki orman yangını sonrası ağır bilanço: Onlarca hektar ormanlık alan küle döndü - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Balıkesir il sınırına dayanan yangın ekiplerin yaklaşık 8 saatlik müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında, onlarca hektar ormanlık alanın yanarak küle döndüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Madra bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkmıştı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 50 arazöz, 2 dozer, 5 itfaiye aracı ve 10 su tankeri ile müdahale etmişti.

BALIKESİR İL SINIRINA DAYANDI

Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangın, sert rüzgarın da etkisiyle Balıkesir il sınırına dayanırken, İvrindi ilçesinde yangına karşı önlemler arttırılmış, arazinin sarp olması ve sık ormandan oluşması söndürme çalışmalarını zora sokmuştu.

8 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINDA

Ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

ONLARCA HEKTAR ORMANLIK ALAN YANARAK KÜLE DÖNDÜ Alevlerin, ormanlık alanda meydana getirdiği hasar İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapacağı çalışmalar sonucu netlik kazanacakken, ilk belirlemelere göre onlarca hektarlık alanın yanarak küle döndüğü öğrenildi.

(İHA)