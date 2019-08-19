Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangını - Vatandaşlar evlerine dönüyor
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'deki orman yangını - Vatandaşlar evlerine dönüyor

40 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangını söndürmek için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle boşaltılan mahallelere dönmeye başladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangını söndürmek için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle boşaltılan mahallelere dönmeye başladı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinden Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle dün gece ihtiyaten boşaltılan Seferihisar ilçesi Eski Orhanlı, Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahalleleri sakinleri tehlikenin azalması nedeniyle evlerine dönmeye başladı.
Öte yandan yangın söndürme çalışmalarını takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde yangına müdahale sırasında ellerinden yaralanan Gökhan Karadağ'la bir süre sohbet etti. Karadağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Pakdemirli, işçiye dinlenmesini tavsiye ederek, sağlık ekiplerinden pansumanının ne zaman yapılacağını sordu.
Yangında Eski Orhanlı'daki evi yanan 63 yaşındaki Mustafa Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün evlerinde herhangi bir hasar olmadığını ancak bu sabah geldiklerinde evi yanmış olarak gördüklerini söyledi.
Evin içinde kullanılacak bir şeyin kalmadığın ve devletten yardım beklediğini kaydeden Sağıroğlu, "Evin içinde 2 jeneratör, odun kesme motoru, küçük canavarın yanı sıra ufak tefek şeyler vardı, bunların tamamı hiçbir şey kalmadı, kül olmuş. 2 küçük tüp vardı, onların ikisi de patlamış. Geldiğimizde evi kül olmuş vaziyette bulduk. Dün yangın uzaktaydı ama biz iyi ki evi terk etmişiz." dedi.
Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi
Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama İzmir-Manisa yolunda kaza! AK Partili 2 milletvekili yaralandı Tunç Soyer: Başkanların görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:09:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangını - Vatandaşlar evlerine dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]