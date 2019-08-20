Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Helikopterden çekilen gece görüntüleri
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İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Helikopterden çekilen gece görüntüleri

1 saat önce

İzmir'deki orman yangınına müdahale kapsamında Türkiye'de ilk kez yapılan gece uçuşunda 12 noktada alev tespit edilerek kara ekiplerine koordinatların bildirildiği açıklandı.

İzmir'deki orman yangınına müdahale kapsamında Türkiye'de ilk kez yapılan gece uçuşunda 12 noktada alev tespit edilerek kara ekiplerine koordinatların bildirildiği açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yapılan gece uçuşuna ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Türkiye'de ilk kez yangın yönetim kontrol helikopteri ile yapılan gece uçuşunda kızılötesi termal kameralarla 12 noktada alev belirlendiği açıklandı.
Koordinatları alan yer ekiplerinin Yeniköy, Beyler ve Kavacık'taki noktalara müdahalede bulunduğu kaydedildi.
Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:19 Kaynak: AA
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