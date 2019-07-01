İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi - 5
1 saat önce
İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi - 5(Tür: Yurt)
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:44 Kaynak: DHA
'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi - 5
(Tür: Yurt)
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