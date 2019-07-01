Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi - 5
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İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi - 5

1 saat önce

İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi - 5(Tür: Yurt)

İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi - 5
(Tür: Yurt)
İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi - 5
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:44 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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