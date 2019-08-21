Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

57 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.
Yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait ve Türkiye'nin birçok noktasından İzmir'e gelen yaklaşık 150 arazözün soğutma çalışmaları için görev yaptığı öğrenildi.
Zaman zaman yangın yönetim helikopterinin havadan denetim yaptığı yangında, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterlerinin de hazırda bekletildiği kaydedildi.
Karabağlar, Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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