İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz şoförü hayatını kaybetti

12.07.2023 09:27

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yangına müdahale sırasında yaralanan Gürpınar, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevliydi. Yangın sonucu 11 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı.

Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.

Kaynak: AA
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Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika


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