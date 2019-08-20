İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (6)
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangını kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:10 Kaynak: DHA
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bundan sonra söndürme çalışmalarının yavaş yavaş sonlanacağını ve soğutma yapılacağını belirtti.
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Taylan YILDIRIM/ İZMİR,
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