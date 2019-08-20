Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (6)
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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (6)

37 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (6), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bundan sonra söndürme çalışmalarının yavaş yavaş sonlanacağını ve soğutma yapılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Taylan YILDIRIM/ İZMİR,


Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:10 Kaynak: DHA
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