Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınının genişlemesi durduruldu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'deki orman yangınının genişlemesi durduruldu

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayan orman yangının yayılması durduruldu.

İzmir'deki orman yangınının genişlemesi durduruldu, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayan orman yangının yayılması durduruldu.
Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye de sıçrayan orman yangını devam ediyor.
Zaman zaman hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştırdığı bölgede, bugün rüzgarın etkisini azalttığı, yangını kontrol altına alma çalışmalarının oumlu yönde geliştiği öğrenildi.
Yaklaşık 500 hektarlık alanı etkileyen alevlerin genişlemesinin durdurulduğu, alanda devam eden büyük çaplı alev bulunmadığı ifade edildi.
Yangın alanında iki noktadan dumanların yükseldiği, farklı noktalardaki küçük çaplı yangına müdahale edildiği kaydedildi.
Seferihisar, Karabağlar, Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın Son dakika! Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rusya ile görüşüyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınının genişlemesi durduruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]