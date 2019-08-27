Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

1 saat önce

İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının çıkış nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor, System.String[]

İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının çıkış nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla kurulan sivil ekip, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Çevredeki vatandaşlarla görüşüp kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerin çalışmalarına Aydın'dan getirilen kokuya duyarlı köpekler de katıldı.

Ekipler, yangının çıkış noktası yakınlarında iki ayrı bölgede piknikçilerin yaktığı değerlendirilen mangal kömürü izlerine rastladı. Yangının söndürülmeyen mangal ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos Pazar günü çıkan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangın, 53 saat sonra kontrol altına alınmış, yangında yaklaşık 500 hektarlık alan zarar görmüştü.

Jandarma, Aydın, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi
Eski hükümlü, sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü Kaydeden olmadı ama katledilen Merve'nin son sözleri "Lütfen yapma" oldu Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 15:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]