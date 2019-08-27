İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos Pazar günü çıkan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangın, 53 saat sonra kontrol altına alınmış, yangında yaklaşık 500 hektarlık alan zarar görmüştü.

Ekipler, yangının çıkış noktası yakınlarında iki ayrı bölgede piknikçilerin yaktığı değerlendirilen mangal kömürü izlerine rastladı. Yangının söndürülmeyen mangal ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Çevredeki vatandaşlarla görüşüp kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerin çalışmalarına Aydın 'dan getirilen kokuya duyarlı köpekler de katıldı.

İzmir 'de yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının çıkış nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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