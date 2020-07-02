İzmir'deki orman yangınıyla ilgili yakalanan kişi hakkında adli kontrol kararı - Son Dakika

Tarlanın sahibi S.Ü, tarlasında bulunan güneş enerjisi panellerinin sökülmesi için çağırdığı kaynakçı M.G.'nin (52) kaynak yaptığı esnada kıvılcımların yerde bulunan anızları tutuşturduğunu söylemiş, bu ifade doğrultusunda M.G. gözaltına alınmıştı.

Dün Yağcılar mevkisinde çıkan orman yangını, 3 helikopter, 10 arazöz ve yangın söndürme uçağının müdahalesiyle söndürülmüş, yangının başladığı tarlada kaynak yapılmış demir paneller ve kaynak malzemeleri bulunmuştu.

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